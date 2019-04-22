الاستعلام عن موعد استحقاق قرض الصندوق العقاري.. “اعرف دورك” و”عجلها” في 4 خطوات

يرغب عددًا كبيرًا من مواطنى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد استحقاق قرض الصندوق العقاري ولا يعلموا الطريقة رغم بساطتها، حيث يوفر الصندوق السعودي العقاري لكافة المستفيدين خدمة متميزة تدعى “اعرف دورك” و”عجلها” تساعدهم على معرفة موعد صرف الصندوق العقاري بكل سهولة، من خلال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للمستفيد، بدلاً من الطرق التقليدية والذهاب للمكاتب وبذل مزيد من الوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة لدعم المستحقين ورؤية 2030 والنهوض بها والتطوير في كافة المجالات، ونقدم في سطور المقال كيفية الاستعلام عن موعد استحقاق قرض الصندوق العقاري تلبية لتساؤلاتكم المستمرة عنه.

صندوق التنمية العقاري

يوفر صندوق التنمية العقاري خدمات هامة للمواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وأبرزها خدمة الدعم السكني وحساب الدعم التمويلي التى يحصل عليها مواطني المملكة من الصندوق، وذلك وفق معايير وضوابط محددة من قبل المسئولين عن الصندوق بما يوفر للمستفيد الحصول على مبالغ تمويلية بهدف ترميم المنازل وبنائها وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتنمية العقارية.

موعد استحقاق قرض الصندوق العقاري

يمكن الاستعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري من خلال الطريقتين التاليتين:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

الاتصال على رقم الصندوق العقاري الموحد وهو 920033321

يجدر الإشارة إلى أن موقع صندوق التنمية العقاري الرسمى الموضح في أعلى الموضوع يتيح خدمة اعرف دورك وعجلها من أجل معرفة موعد صرف صندوق العقاري في الخطوات الآتية.

تسجيل الدخول على موقع صندوق التنمية العقاري من هنـــــــا . إدخال بيانات المستفيد متمثلة برقم الهوية. متابعة الخطوات المطلوبة. الضغط على أيقونة بحث وختامًا لمطالعة موعد صرف القرض.

ويحرص موقعنا على دعم متابعيه من كل مكان لاسيما دولة السعودية الشقيقة، لذلك من يريد الاستفسار عن معلومة ما حول الاستعلام عن موعد استحقاق قرض الصندوق العقاري أو تواجه مشكلة معينة في الخطوات المطلوبة، لا يتطلب الأمر منه سوا التعليق أسفل هذا المقال ونعمل على مساعدته في أسرع وقت.

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