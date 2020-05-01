موعد الاختبار التحصيلي 1441 عبر رابط المركز الوطني قياس qiyas نقدمه لكم، هذا بعد أن قامت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالإعلان عن موعد الاختبار التحصيلي 1441، هذا حيث جاء موعد الاختبار وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة العربية السعودية، وذلك للوقاية من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخلال هذا التقرير، سنوفر لكم موعد الاختبار التحصيلي 1441.

موعد الاختبار التحصيلي 1441

أعلنت الهيئة العامة للتقويم والتدريب عن موعد الاختبار التحصيلي 1441، وجاء هذا الموعد وفقًا للخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، للوقاية من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لما أعدته الوزارة، فإن الاختبار سيكون في بداية شهر شوال القادم، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل مركز قياس qiyas.

قياس qiyas

يقوم الاختبار التحصيلي 1441 الذي سيخضع له طلاب المملكة العربية السعودية في بداية شهر شوال القادم على قياس مدى تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية، حيث سيتم اختبار الطالب في المواد والموضوعات التي درسها حتى توقفت الدراسة في المدارس، وذكرت المصادر أن الأسئلة التي سترد في الاختبار ستكون سهلة وميسرة وفي متناول الجميع.

أقسام الاختبار التحصيلي 1441

سيخضع الطالب للاختبار في المواد والأقسام التالية:

قسم التاريخ

قسم الأدب

قسم الجغرافيا

قسم النحو والصرف

قسم التوحيد

قسم البلاغة والنقد

قسم الفقه

قسم الحديث والثقافة الإسلامية.

توزيع أسئلة الاختبار

أما عن توزيع أسئلة الاختبار، فقد جاءت كالتالي:

20% خاصة بمواد الصف الأول الثانوي. 30% خاصة بمواد الصف الثاني الثانوي. 50% خاصة بمواد الصف الثالث الثانوي.

رابط استعلام موعد الاختبار التحصيلي 1441

لم تقم هيئة التقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بتحديد تاريخ معين لآداء الاختبار، حينما أعلنت أن الاختبار في بداية شهر شوال، بينما وفرت رابط موقع قياس qiyas للاستعلام عن التاريخ وموعد الاختبار بالتحديد، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع ببيانات حساب الطالب من خلال: