موعد الايام البيض لشهر شوال 1440 في السعودية والإمارات ومصر والبلدان العربية وفضل صيام “الستة من شوال”

الايام البيض لشهر شوال 1440 -2019 تختلف في الدول العربية لهذا العام وفق الاختلافات التي حدثت عن موعد رؤية هلال شهر شوال، حيث رأت دول عربية غرة شهر شوال الذي بدا يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 وهذه الدول منها السعودية والإمارات، بينما هناك دولا أخرى رأت استكمال شهر رمضان يوم الثلاثاء وأن بداية شهر شوال كان يوم الأربعاء الموافق 5 يونيه الماضي والتي منها دولة مصر والأردن،بينما دولة ليبيا كانت من الدول التي أعلنت يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر ثم تراجعت عقب آذن الفجر وأعلنت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك مثل السعودية.

الايام البيض لشهر شوال 1440

من أجمل الايام التي يهتم بها المسلمين بعد الفريضة وصيام شهر رمضان المبارك الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، يأتي صيام النوافل، وهذا الشهر يحوي الكثير من النوافل، حيث به صيام الستة من شوال والتي تسمى الست البيض وهي ستة أيام من شهر شوال، بخلاف صيام ثلاث أيام في كل شهر هجري، والتي ذكرت الايام البيض على أيام 13و 14 و 15 وهي الايام القمرية.

موعد الايام القمرية الثلاثة لشهر شوال

بحسب رؤية هلال شهر شوال 1440 فقد اختلف موعد الايام البيض الثلاثة، وبدايتها على النحو التالي:

الدول التي بدأت شهر شوال 1440 يوم الثلاثاء 4 -6-2019 تكون الايام القمرية الثلاثة بدايتها يوم الأحد 16 يونيو 2019 والأيام الثلاثة هم (16-17-18)

الدول التي بدأت شهر شوال 1440 يوم الأربعاء 5-6-2019 تكون الايام القمرية الثلاثة بدايتها يوم الاثنين 17 يونيو 2019 والأيام الثلاثة هم (17-18 -19)

فضل صيام الست من شوال

أن الايام الستة من شوال ورد بشأنهم حديث رواه أبو أيُّوب الأنصاري، رضى الله عنه فقال:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن صام رمضان ثم أتبَعَه ستًّا من شوَّال، كان كصيام الدهر” رواه مسلم.

فصيام تلك الايام لها ثواب كبير، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ميه الصيام لهما يمكن إنشاءها حتى دخول وقت الظهر من ذات اليوم، بخلاف الفريضة التي يجب أن تكون النية لها قبل أذان الفجر.

هل يلزم التتابع في صيامهم

أكدت دار الإفتاء المصرية حول صيامهم متفرقين أم مجتمعين مؤكدة أنه لا يشترط التتابع في صيامهم، فيمكن صيامهم فرادى على مدار الشهر