موعد التسجيل فى حساب المواطن الدفعة 22 – صدور نتائج الأهلية للدورة 21

حساب المواطن يقرر فتح باب التسجيل فى الدفعة رقم 22، وذلك للاستفادة من دعم حساب المواطن للدورة رقم 22، من خلال التسجيل في الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي، وذلك قبل صرف الدفعة رقم 21 من برنامج حساب المواطن، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أثناء الرد على إحد الاستفسارات أن نتائج الأهلية للدورة رقم 21 قد صدرت بالفعل من يوم 19 يوليو 2019، وأن موعد صرف الدفعة رقم 21 قد تم تقديمه، مراعاة لاجازة عيد الاضحى المبارك، وأن الدفعة القادمة سوف يتم صرفها يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس 2019.

نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 21

من خلال المتابعات المستمرة لبرنامج الدعم الحكومى فى المملكة العربية السعودية برنامج “حساب المواطن“، والذي تم إقراره بعد إرتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية، وقد رفعت المملكة أسعار الكهرباء والطاقة، ودعماً منها للمواطنين قررت صرف مبالغ مالية شهرية، ويمكنك التسجيل فى حساب المواطن الدورة رقم 22، بدء من اليوم 4 أغسطس 2019، وذلك قبل إيداع مبالغ الدفعة القادمة يوم الخميس القادم، وقد صرح حساب المواطن على الموقع الرسمي، إنه تم إعلان نتائج الاهلية للسادة المستفيدين من دعم حساب المواطن فى يوم 19 يوليو 2019.

التسجيل في الدورة 22 من حساب المواطن

يمكن التسجيل من الآن وحتى موعد صرف الدفعة القادمة يوم 8 أغسطس 2019، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وإختيار تسجيل جديد، وإدخال البيانات المطلوبة على الموقع، وسوف يتم مراجعة الطلب الخاص بك من خلال إدارة حساب المواطن السعودي، وسوف تظهر نتائج الأهلية الدفعة رقم 22 قبل موعد الصرف الرسمي لحساب المواطن يوم 10 سبتمبر 2019.