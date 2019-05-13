موعد التقدم للوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة | والرابط الرسمي الإلكتروني للتسجيل

ديوان المراقبة العامة بالسعودية، يُعلن مؤخراً عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة والتي تخص بالأساس شرائح الحاملين لشهادة الثانوية العامة، شريطة أن يجتاز المتقدم لشغل وظائف ديوان المراقبة لكافة الاختبارات وأيضاً يجتاز المقابلة الشخصية النهائية، ويكن متمتعاً بحسن السير والسلوك، وحاملاً لرخصة قيادة سيارة وتكن الرخصة في فترة سريان المفعول .

وأعلن ديوان المراقبة العامة بالسعودية، عن توافر تلك الوظائف بمختلف فروعه بالمملكة ابتداء من المركز الرئيسي للديوان بالرياض، حتى كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ونحن هنا سوف نوضح إليكم الموعد المُعلن من قبل الديوان للتقدم لشغل الوظيفة، وأيضاً الرابط الرسمي الإلكتروني للتقدم من خلاله لوظائف ديوان المراقبة العامة .

موعد التقدم للوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

أكدت البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن الموعد الرسمي للتقدم من قبل الأشخاص الراغبين في شغل الوظائف المتاحة وتتوافر فيهم الشروط، سوف يكون بتاريخ 14 مايو 2019، 9 من شهر رمضان 1440 هجرياً، وسوف يستمر التقدم لشغل الوظائف من التاريخ المذكور حتى يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان .

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رابط التقدم لشغل الوظائف الخاصة بديوان المراقبة العامة

ويمكنك عزيزي المتابع لفرص التوظيف بالمملكة للسعوديين، وتحديداً فرص الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة التقدم لشغل الوظائف عبر هذا الرابط .

وسوف يتم بشكل فوري ودوري موافتكم بأحدث وأهم أخبار وظائف ديوان المراقبة العامة، كما سنعلن لكم دوما أهم التطورات بشأن تلك الوظائف، ونسعى لخدمتكم عبر الرد على تعليقاتكم واستفساراتكم بشأن وظائف ديوان المراقبة العامة، أسفل المحتوى .