موعد التقديم على اختبار القدرة المعرفية للنساء المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن اختبار القدرة المعرفية كشرط أساسي للتقدم من أجل الحصول على وظيفة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير، وسيكون هذا الأختبار أساسي للمفاضلة بين المتقدمين رجالا ونساء للحصول على الوظائف الإدارية، وذلك بدءا من 2 صفر لعام 1441 هـ.

التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء

مازال التسجيل لخوض اختبار القدرات متاحا للتقدم خلال الفترة الثانية وذلك بدءا من يوم 16-13 من محرم لعام 1441 هـ والموافق 12- 15 سبتمبر لعام 2019م، وسيكون التسجيل للنساء فقط خلال تلك الفترة؛ وبعد ذلك، سيتاح التقدم للاختبار في الفترة الثالثة للرجال والنساء من 28-5 الموافق 23 يناير وحتى 1-6 هـ الموافق 26 يناير 2020

وتهدف وزارة الخدمة المدنية المملكة العربية السعودية من تنفيذ هذا الاختبار إلى المفاضلة الوظيفية بين المتقدمين لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي الشهادات التعليمية العليا من المؤسسات العلمية الأهلية والخارجية والحكومية.

هذا وقد صرحت وزارة الخدمة المدنية السعودية على التأكيد بأن من قام باختبار القدرات المعرفية سابقا لا يجب عليه إعادته مرة أخرى، وقامت الوزارة بدعوة جميع الحاصلين على الشهادات الجامعية من بكالوريوس ودبلومات والماجستير من التربويين وغيرهم من الرجال والنساء بالتسجيل في الاختبار وأخذ موعد من خلال المركز الوطني للقياس.