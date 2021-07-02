موعد التقديم في بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.. وشروط التقديم

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.. وشروط التقديم

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم عبر بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/11/1442هـ ويستمر التسجيل إلكترونيًا لغاية 30/11/1442هـ وفق ضوابط وشروط محددة، وفي السطور القادمة بيان بشكل مفصل رابط التسجيل عبر البوابة والجامعات المتاحة وشروط وضوابط التسجيل.

بوابة القبول الموحد

الجامعات المتاحة للقبول في الرياض

وأوضحت الوزارة أن الجامعات الحكومية والكليات التقنية المتاحة في منطقة الرياض لتسجيل الطلاب والطالبات فيها عبر بوابة القبول الموحد ما يلي:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

رابط وطريقة تقديم طلب الالتحاق عبر بوابة القبول الموحد

سيتم فتح باب القبول خلال الفترة من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ ، عبر بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب في منطقة الرياض من خلال ارابط التالي: (www.rbu-admit.edu.sa).

ويتم تقديم طلب التسجيل وفق الضوابط والخطوات التالية:

يملئ الطالب نموذج طلب الالتحاق بنفسه عبر بوابة القبول الموحد

يقوم الطالب بإدخال الرغبات وترتيبها بنفسه، حيث يقةم بإدخال ما لا يقل عن 20 رغبة، ويُفضل ترتيب باقي الرغبات حسب الأولوية، وعلى أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروطة المعلنة.

إعادة قيد المنقطع

ويمكن إعادة قيد الطالب الذي انقطع 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية)، والطالب المنقطع لمدة تزيد عن أربعة فصول ولم يكن مفصولًا من جامعته (فصلين للكلية التقنية)، فيمكن قبوله كطالب مستجد حسب شروط القبول المعلنة.