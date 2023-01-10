موعد الدفعة 62 لحساب المواطن وطريقة تحديث بياناتك

يشهد برنامج “حساب المواطن” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م، بدأ صرف الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري في حسابات المستفيدين.

موعد صرف الدعم

من المعروف أن موعد صرف دعم برنامج “حساب المواطن” هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتم تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا تصادف مع إجازة رسمية.

وأكد البرنامج في وقت سابق على أهمية الإفصاح، مشيراً إلى أن “حساب المواطن” يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا، أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

– الذهاب إلى موقع حساب المواطن

– كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على زر تسجيل.

– النقر على زر تفاصيل الطلب.

– اختيار تحديث.

– تحديد البيانات التي ستقوم بتحديثها (البيانات العامة – بيانات الحساب البنكي – بيانات الدخل الشهري – بيانات العقارات – بيانات التابعين).

– تحديث البيانات المحددة.

– إرفاق المستندات المطلوبة.

– التأكد من صحة البيانات.

– إختيار زر تم الحفظ.

ماهو حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن هو عبارة عن برنامج حكومي سعودي إنطلق في شهر ديسمبر 2017، ويستهدف مساعدة المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لأبناء المملكة.

شروط الحصول على دعم البرنامج :

– أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

– أن لايقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

– أن يكون المتقدم مقيمًا بالكامل في المملكة العربية السعودية.

– أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.

– لا يتعدى أي مبلغ يتلقاها مقدم الطلب من جهات غير “حساب المواطن” مبلغ الحد الذي يمنعه حسب عدد الأشخاص المؤهلين.

شروط دعم الفرد المستقل

وأكد البرنامج، أنه في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من وجود مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص).