موعد بدء القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض وتعرف على شروط القبول ورابط التسجيل

مع بداية نهاية العام الدراسي في المملكة العربية السعودية وبدء ظهور النتائج النهاية لطلاب المرحلة الثانوية بدأت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض حيث سوف يتم البدء في تلقي طلبات قبول الطلاب بدء من اليوم 14 شوال الموافق 17 يونيو 2019.

جامعات الرياض التي يتم فيها بدء القبول الموحد للطلاب

ومن منطلق التسهيل على الطلاب رصدنا لكم في السطور التالية الجامعات التي تم أتاحتها لبدء بدء القبول الموحد للطلاب حيث تشمل بوابة القبول الموحد للطلاب جامعات منطقة الرياض وهي:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جامعة شقراء جامعة المجمع الكليات التقنية في منطقة الرياض

في حين سوف تتواجد على بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة الملك سعود جامعة الأميرة نوره جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الكلية التقنية في مدينة الرياض.

موعد بدء القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض وتم تحديد موعد بدء القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض على النحو الآتي: حيث يفتح باب التقديم في جامعات الرياض لمدة أسبوغ كامل حتي يتسنى لجميع الطلاب التسجيل على البوابة الإلكترونية، ويتم التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، أما بالنسبة عن إعلان نتاج القبول سوف يتم إعلانها بشكل رسمي بعد بدء الفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ). موعد بدء القبول الموحد للطالبات في جامعات الرياض أما بالنسبة لمواعيد قبول الطالبات في جامعات الرياض فقد حددت وزارة التعليم في المملكة الموعيد النهائى لبدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وسوف يتم إغلاق التسجيل على البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ). شروط وخطوات التسجيل في القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض طلب الالتحاق يقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه

اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام

الجامعات والكليات التقنية تمنع الطالب من التقدم للجامعة أو الكلية التقنية المقيد بها.

يحق للطالب المنقطع إعادة قيده في جامعته خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية) أما من انقطع مدة تزيد عن أربعة فصول ولم يكن مفصولاً من جامعته (فصلين للكلية التقنية) فيمكن قبوله كطالب مستجد حسب شروط القبول المعلنة.

لا يحق للطالب المفصول لأسباب تعليمية إعادة التقديم لنفس جامعته أو الكلية التقنية ويمكنه التقدم للقبول في جامعة أخرى.

الجامعات والكليات التقنية تمنع قبول أو تحويل أي طالب إذا كان مفصولاً من أي جامعة أو كلية تقنية أخرى لأسباب تأديبية.

الجامعات والكليات التقنية تمنع قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

رابط التسجيل في القبول الموحد لطلاب جامعات الرياض