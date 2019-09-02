متى موعد برنامج الشيف ضحى على قناة SBC “برنامج مطبخ ضحى” هو السؤال الهام الذي يشغل تفكير الجميع من متابعي برنامج الطبخ والشيف المميز “الشيف ضحى”، حيث نقدم لكم مواعيد عرض برنامج الشيف ضحى على قناة إس بي سي ومواعيد اعادة برنامج مطبخ ضحى المتميز، وحققت قناة sbc منذ انطلاقها شعبية كبيرة جدا في السعودية والخليج العربي وفي المنطقة العربية، حيث تقدم مجموعة متميزة من البرامج والمواد الثقافية والدرامية والإعلامية.







موعد برنامج الشيف ضحى على قناة sbc “برنامج مطبخ ضحى”

موعد عرض برنامج الشيف ضحى على قناة إس بي سي هو عند الساعة 11 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتكون برنامج مطبخ ضحى من عدة فقرات، ومن ضمن تلك الفقرات فقرة السوبر ماركت وتقارير خارجية مميزة، وفقرة التغذية والتي تستضيف من خلالها لأحد خبراء التغذية، والفقرات المرتقبة بالطبع فقرات الوصفات والأطباق المتميزة التي تقدمها الشيف للمشاهدين كل يوم.







من هي الشيف ضحى والسيرة الذاتية لها

تعمل اخصائية اجتماعية بأحد الجهات الحكومية السعودية، هي أول سعودية تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي، درست الشيف ضحى فن الطبخ، كما سافرت لتعلم الطبخ في أشهر المطابخ الآسيوية وهي الهند واليابان، تقوم بتعليم السيدات السعوديات الطبخ.





