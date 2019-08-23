موعد برنامج وليد الفراج على قناة sbc ” الدوري مع وليد” لتغطية الدوري السعودي

اعرف موعد برنامج وليد الفراج على تردد قناة sbs الفضائية السعودية وإذاعة جدة، وتوقيت برنامج “الدوري مع وليد” الجديد، بعد بداية الدوري السعودي للمحترفين،والذي اطلق عليه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “MBS” لموسم 2019-2020، حيث يهدف البرنامج لتغطية كافة الأحداث الرياضية لمباريات كرة القدم في دوري المحترفين وأخبار الرياضة في الوطن العربي، والكواليس التي تسبق وتعقب كل مباراة، وتطور ترتيب جدول الدوري السعودي والمنافسة على تصدر قمة الترتيب وغيرها من الأخبار المتعلقة بالأندية واللاعبين والأجهزة الفنية، واللجان المنظمة للمسابقة وخاصة القرارات التأدبية التي ستوقع حال ارتكاب مخالفات يعاقب عليها قانون الرياضة.

قناة SBC الفضائية السعودية هي قناة عربية متنوعة، تقدم العديد من المحتويات الإعلامية سواء الدرامية أو الاجتماعية وبطبيعة الحال الرياضية، واجتذب موعد برنامج وليد الفراج على قناة sbc اهتمام خاص من جماهير كرة القدم السعودية والعربية، نظراً لتغطية الكثير من الأحداث وتحليلها عبر كوكبة من نجوم كرة القدم والمختصين، ليس في مباريات الدوري السعودي فقط بل في أشهر الدوريات العربية ومنها الدوري المصري والإماراتي، لكن التركيز في المقام الأول على مباريات دوري محمد بن سلمان.

متى موعد برنامج وليد الفراج على sbc

أعلنت قناة SBC عن موعد برنامج وليد الفراج والذي يحمل اسم “الدوري مع وليد”، حيث يبدأ البرنامج يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة، منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وسيقدم البرنامج بشكل يومي عبر شاشة قناة اس بي سي بجانب إذاعة جدة عبر الترددات الإذاعية المرفقة فيما بعد.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات

استقبال تردد قناة sbc على العرب سات والنايل سات لكتابعة برامج القناة ومنها دون شك برنامج الدوري مع وليد، عبر الترددات المرفقة أدناة.

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز تصويب الخطأ قناة sbc النايل سات 12284 أفقي 27500 5/6 قناة sbc العرب سات 11230 أفقي 27500 5/6

تردد إذاعة جدة

يمكن متابعة برنامج الدوري مع وليد، من خلال ترددات إذاعة جدة بمختلف مناطق المملكة

يمكن ضبط أجهزة الراديو على تلك الموجات أو الترددات الإذاعية لمن لا يستطيع متابعة البرنامج عبر شاشات التلفاز.