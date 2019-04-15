موعد ليلة نصف شعبان 2019-1440| فضل نصف شعبان وأفضل الأدعية المستجابة

أقتربت أجمل ليالي السنة وحان موعدنا للإحتفال بليلة نصف شعبان 2019-1440 والتقرب فيها إلى الله بأجمل الدعاء والأعمال الصالحة، ويتساءل الكثير عن موعد وتاريخ ليلة نصف شعبان 2019-1440 في مصر وجميع دول الوطن العربي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وتوافق ليلة نصف من شعبان مساءا يوم 20 أبريل حتى مساءا يوم 21 أبريل، وقد نشتوق لليلة النصف من شعبان 2019 للدعاء بأجمل الكلمات، وعبر سطور المقال سوف نسرد أفضل دعاء في ليلة نصف شعبان.

موعد ليلة نصف من شعبان 2019-1440

سوف يصاف موعد الاحتفال ليلة النصف من شعبان 1440-2019 يوم 21 أبريل، وفي تلك الليلة العظيمة سوف يطلع الله عز وجل على جميع خلقه، ويدخل الرحمة في قلوب جميع المسلمين ولن يتركه أي بشر وفي قلبه كره لأحد من أخواته ، ويصلح جميع المتخاصمين، وأيضا في تلك الليلة المباركة سوف ترفع جميع الأعمال السنة الماضية، وأحب إلينا أن ترفع الأعمال في أفضل الأوضاع، لذا يجب زيادة الأعمال الصالحة في مثل تلك الأوقات والتقرب إلى الله، وحتى يهل علينا شهر رمضان ونحن نحمل الكثير من الطاقة الإيجابية لزيادة العبادات في شهر رمضان الكريم.

دعاء ليلة نصف من شعبان 1440

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”

فضل ليلة نصف من شعبان

لقد أجمع الكثير من العلماء أن إحياء ليلة نصف من شعبان 1440-2019 بالكثير من الأعمال الصاحة ، حتي يتقبل الله عز وجل ويغفر لنا ذنوب السنة الماضية، أما بالنسبة لليلة القدر يغفر الله عز وجل ذنوب العمر كله.

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