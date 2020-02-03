موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، عن موعد إيداع الدفعة السابعة والعشرون لاستحقاق شهر فبراير 2020، سوف يكون يوم الإثنين القادم الموافق 10 فبراير 2020، يذكر أن البرنامج يقوم بصرف الدفع بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم أو تأخير الموعد في حال صادف يوم إجازة رسمية في دولة المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الثامنة والعشرين استحقاق شهر مارس المقبل من خلال الرابط الإلكتروني التالي “اضغط هنا “، كما ويجب لاستيفاء شروط الأهلية الخاصة لدى البرنامج.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، سواء كان رجل أو امرأة.

أن يكون المسجل مقيم بالمملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة أكثر من 3 شهور خلال العام.

أن لا يكون للمسجل أي سجل في دور الإيواء أو السجون، ولا يوجد لديه املاك.

أن تكون البيانات المفصح عنها متوافقة مع بيانات الجهات الخاصة.

تعتمد معايير الاستحقاق لدى البرنامج على راتب الفرد، وعدد أفراد العائلة وعمر الأفراد أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الهدف من برنامج حساب المواطن

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية بإنشاء هذا البرنامج بهدف: