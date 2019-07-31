بمناسبه عيد الأصحى.. تقديم موعد صرف الدفعة الحادية و العشرون من حساب المواطن

موعد صرف الدفعه الحادية و العشرون من حساب المواطن حيث يتوافق يوم الإيداع من كل شهر مع الإجازة الرسميه لعيد الأضحى المبارك فيتسائل المستفيدون عن موعد الصرف هذا الشهر، حيث يتم إيداع مبلغ الدعم كل شهر في يوم 10 من كل شهر ميلادي و تبدأ أجازة عيد الأضحى هذا العام يوم الاحد الموافق 4 من شهر أغسطس حتى يوم 14، أي ستسمر لمدة عشرة أيام، لذلك سيتم إيداع مخصص للدفعه الحادية و العشرون .

موعد صرف الدفعة الحادية و العشرون

أعن حساب المواطن عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عن موعد صرف الدفعه الحادية والعشرون ، حيث اعلن عن إيداع مخصص للدفعة ال21 من برنامج الدعم حساب المواطن ليكون يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس، و الجدير بالذكر أن نتائج الأهليه قد ظهرت يوم الخميس الماضي وللتعرف عليها يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن .

طريقة تغيير الحساب البنكي لإستقبال الدعم عليه

يمكنك عزيزي المستفيد من برنامج الدعم المالي ” حساب المواطن ” من تغيير رقم الحساب البنكي عن طريق بعض الخطوات التي سنذكرها لك .

أولا الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن .

ثانيا : الخول الى الصفحة الرئيسيه .

ثالثا : الضغط على تفاصيل الطلب

رابعاً : الدخول الى بيانات الحساب البنكي

خامساً : إدخال رقم حساب الايبان الجديد والضغط على حفظ .

و سيتم الإعلان عن التسجيل في الدفعة القادمة و هيا الدفعه الثانية والعشرون يوم 6 من شهر أغسطس في الميعاد المعتاد للتسجيل كل شهر .