تقديم موعد صرف الدفعة الـ18 من حساب المواطن .. كيفية معرفة قيمة الدعم للدفعة المقبلة

من المعروف وحسب برنامج حساب المواطن، يجري إيداع الدفعة للمستفيدين ممن تحققت فيهم الأهلية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما ونص على حالات يتم فيها تقديم أو تأخير موعد إيداع الدفعة التالية في حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن، وبناء عليه تم تقديم موعد صرف الدفعة الـ18 من حساب المواطن، ويمكن أيضًا للمستفيد معرفة القيمة التقديرية في الدفعة من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن وهو ما سنبينه في هذه المقالة .

موعد صرف الدفعة الـ18 من حساب المواطن

حسب شروط برنامج حساب المواطن وخلافًا لموعد صرف الدفعة للمستفيدين في العاشر من كل شهر ميلادي، يتم تقديم موعد صرف الدعم ليوم واحد إذا صادف يوم العاشر يوم جمعة ( عطلة رسمية) ، ويتم تاخيره ليوم واحد أيضًا إذا صادف يوم الصرف يوم السبت، وبالتالي ووفقًا لذلك سوف يكون موعد صرف الدفعة الـ18 يوم 9 مايو المقبل والموافق يوم الخميس.

خطوات الاستعلام عن قيمة الدعم للدفعة الـ18 من حساب المواطن

يمكن للمستفيد من دعم حساب المواطن وفور الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة التالية من البرنامج، الاستعلام عن قيمة الدعم المخصصة له باستخدام حاسبة الدعم التقديرية والتي تتم وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي : برنامج حساب المواطن

الضغط على أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

تدوين عدد أفراد الأسرة ممن عمرهم 18 سنة وما فوق.

تدوين عدد أفراد الأسرة ممن هم أقل من عمر 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وعلى الفور يظهر مبلغ الاستحقاق التقديري.

التسجيل مستمر في برنامج حساب المواطن.. شروط وطريقة التسجيل

ما زال التسجيل في في الدفعة الجديدة في حساب المواطن عبر الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي: برنامج حساب المواطن

أما شروط الأهلية لاستحقاق الدعم فهي كما يلي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

مطابقة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

أما طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن فيتم وفق التالي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إدخال رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

اتباع الخطوات التالية حتى انتهاء عملية التسجيل.

← إقرأ أيضاً: