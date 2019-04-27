لمستفيدي الدعم | حساب المواطن يوضح موعد صرف الدفعة 18

مع اقتراب موعد صرف الدفعة 18 حساب المواطن، انتشرت بعض الإشاعات عن تقديم موعد دفعة مايو القادمة من حساب المواطن تزامناً مع شهر رمضان الكريم، الجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أعلن من قبل أن صرف دفعات حساب المواطن يتم بشكل دوري يوم 10 ميلادياً من كل شهر، ومن الممكن أن يتم تقديم موعد صرف الدفعات يوم واحد أو يوم بعده في حالة صادف موعد صرف الدعم عطلة رسمية.

موعد صرف الدفعة 18

بشكل رسمي أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الثامنة عشر يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، خاصةً بعد كثرة الاستفسارات حول حقيقة تقديم موعد إيداع الدفعة 18، الجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أعلن عبر صفحته الرسمية على تويتر عن صدور حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 18، وأوضح بأن الاستعلام عن نتيجة الأهلية يكون من خلال الرابط الرسمي بحساب المواطن.

صدرت نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019)

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/pBCakDQg2q — حساب المواطن (@citizenaccount) April 25, 2019

الدفعة 18 حساب المواطن

قبل صرف الدفعة 17 يوم 10 أبريل القادم، أعلن حساب المواطن بأن التسجيل في دفعة مايو قبل تاريخ 10 أبريل وهو الموعد الدوري المُحدد لصرف الدفعات شهرياً، وقد أُعلن عن احصائيات إجمالي الدفعة السابقة بقيمة 40 مليار ريال، ومبالغ الأثر الرجعي بلغت 318 مليون ريال، وجاءت نسبة المواطنين الذين حصلوا على دعم حساب المواطن كاملاً في دفعة أبريل بنسبة 44%، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة 18 بعد صرفها يوم 9 مايو القادم.

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