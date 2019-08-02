موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن لشهر أغسطس قبل ميعادها

أعلن سلطان القحطاني عن برنامج حساب المواطن بأنه سوف يتقدم موعد الدفعة 21 من حساب المواطن وذلك يرجع لموعد عيد الأضحى المبارك، قد تم التنويه فيما قبل أنه أذا جاء موعد عطلة رسمية مع موعد استحقاق حساب المواطن فأنه سوف يتم تقديم موعد حساب المواطن أو تأخره أذا جاء في نفس اليوم المستحق لصرف حساب المواطن ولذلك أعلن عن موعد صرف حساب المواطن الجديد لشهر ذي الحجة 1440.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن بأنه سوف يتم تقديم موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن يوم الخميس المقبل 8 أغسطس وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي سيكون يوم وقفة عرفات يوم السبت الموافق 10 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

قد أعلن برنامج حساب المواطن في وقت ما مضى أنه يجب توافر شروط الأهلية للمستفيد من حساب المواطن وهذه الشروط تشمل أن يكون سعودي الجنسية وأنه يلزم ن يكون من المقيمين دخل الدولة وليس غير ذلك ويشترط لذلك أنه لا يسكن السجون أوو دور الإيواء، يرجى الدخول عبر رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية لمعرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن، في حالة الأستفسار عن ما يخص حساب المواطن الإتصال على الرقم التالي 19912 لخدمة العملاء بحساب المواطن من الساعة الثامنة صباحاً ل الساعة العاشرة مساء من الأحد إلي الخميس.

حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن للاستعلام عن كل ما يخص حساب المواطن للمستفيدين منه الدخول عبر رابط حساب المواطن برقم الهوية الخاصة بالمستفيد وأنه لا يحق للبنك حجز الدعم أو جزء منها وفي حال ذلك يتقدم المستفيد من الدعم بتقديم شكوى إلي البنك.