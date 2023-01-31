موعد صرف الدفعة 63 من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير 2023

مع اقتراب موعد صرف الدعم المالي لبرنامج حساب المواطن يبدأ المستفيدين في البحث عن الموعد صرف الدعم حيث أنه يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن قد يحدث تغير ليوم الصرف وذلك في حالة مصادفة اليوم العاشر ليوم إجازة فإن كان يوم جمعة يتم تقديمه ليوم الخميس أما في حالة مصادفة موعد الصرف ليوم السبت يتم تأخير الصرف ليم الأحد ومن خلال هذا المقال نوضح لكم موعد صرف دفعة شهر فبراير من برنامج حساب المواطن.

موعد اقتراب الدفعة 63 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر فبراير 2023 فسوف يتم إيداع الدفعات في الحسابات المالية للمستفيدين يوم الخميس 9 فبراير من بداية اليوم حتى نهاية اليوم ولك لأن يوم 10 فبراير يصادف يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية.

خطوات الاعتراض على الدفعات المالية في حساب المواطن

يمكن تقديم اعتراض على الدفعات المالية للبرنامج عن طريق اتباع الخطوات التالي:

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. النقر على الدفعات المالية من القائمة. ثم الضغط على تقديم اعتراض. كتابة نوع الاعتراض ثم النقر على إرسال.

رَقَم حساب المواطن المجاني الموحد

يمكن التواصل مع الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن للاستعلام عن أي أمر يخص البرنامَج أو لتقديم الشكاوى والاعتراض على الأهلية أو الدفعات المالية حيث وضع البرنامَج عدة طرق حتى يتمكن المستفيدين من التواصل مع البرنامَج وتتمثل في التالي:

الرقم المجاني الموحد لبرنامج حساب المواطن 19912.

الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع تويتر.

يمكن أيضاً التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع.

أو عن طريق الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

خطوات تحديث بيانات برنامج حساب المواطن عبر النفاذ الوطني

أكد برنامَج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر وذلك لضمان الحصول على الدعم وعدم توقفه ويمكن التحديث عن طريق النفاذ الوطني باتباع الخطوات التالية: