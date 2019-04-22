تأجيل صرف رواتب شهر أبريل…تعرف على السبب وموعد صرف الرواتب أبريل 2019

قبل أسبوع من الموعد المقرر لصرف رواتب شهر أبريل الجاري 2019، والتي من المقرر أن يتم إيداعها يوم 28 من أبريل الجاري، بدلا من 27 أبريل، والذي سيوافق يوم إجازة رسمية.

أمر ملكي بتوحيد موعد صرف الرواتب

يذكر أنه قد صدرت عدد من التوجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق، بأن يتم توحيد المواعيد الخاصة بصرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة، لتصبح يوم 27 من كل شهر ميلادي، كما أصدر سموه قرارا أخر بتوحيد المواعيد الخاصة بإصدار الفواتير الخاصة بالخدمات لتكون في الأسبوع التالي من إيداع الرواتب في حساب العاملين في الدولة.

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وفي حالة ما إذا وافق يوم 27 يوم إجازة رسمية، يتم تقديم الموعد الخاص بصرف الرواتب يوما قبله أو يوما بعده، وهو الأمر الذي حدث في الشهر الجاري، حيث سوف يتم إيداع الرواتب في حسابات العاملين بالدولة يوم الأحد القادم الموافق 28 أبريل، لأن الموعد المقرر لصرف الرواتب 27 أبريل سوف يوافق يوم سبت وهو إجازة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي.

ومن المقرر أن يتم إصدار الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه وفواتير الاتصالات بعد أسبوع من إيداع الرواتب في حسابات العاملين بالدولة، على أن يتم إيداع راتب شهر مايو القادم يوم 27 مايو كما هو في موعده لأنه سيوافق يوم الاثنين.

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