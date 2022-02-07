موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالرقم الموحد

أصبح من السهل على أي مواطن أن يستعلم عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات والدخول على الرابط الرسمي لمقطوعة الضمان؛ حيث قد ازداد البحث في الفترة الحالية عبر الأنترنت عن الاستعلام بالمساعدة المقطوعة المطورة، حيث يوجد هناك مجموعة من الشروط التي يلزم أن تتوافر في كافة المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة، وصرحت وزارة الموارد البشرية باستثناء بعض الفئات وهما أبناء السيدة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي ويستثني الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي.

شروط التقديم في المساعدة المقطوعة 1443:

يتم صرف الإعانة مرة كل عام لمن يحصلون على معاش الضمان بشرط حصولهم على أي دخل أخر أو حصولهم على أي مساعدات أخرى من أي مؤسسات حكومية سعودية. من أهم الشروط للمتقدم في برنامج المساعدة المقطوعة بأن يكون جنسيته أو جنسيتها سعودية. ومن الشروط أيضا بأن الدخل الكلي للأسرة المتقدمة في مقطوعة الضمان لا تزيد عن ستة آلاف ريال سعودي. بأن يكون سن المتقدم في الضمان الاجتماعي للأستفادة من المساعدة لا يقل عن 21 عام.

بالخطوات طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443: