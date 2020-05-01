موعد صرف المساعدات المقطوعة| رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

موعد صرف المساعدات المقطوعة والإعلان عن الفئات المستحقة للمساعدات وكل جديد سنقوم بإدراجه لكم في هذا التقرير، حيث قامت وكالة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الفئات المستحقة لصرف المساعدات المقطوعة عبر صفحتها الإلكترونية، حيث تقوم الوكالة بصرف المساعدات للمستحقين مرة كل عام ولبعض الفئات، يتم صرف المساعدات مرة كل 6 أشهر، ويتم تحديد الفئات المستحقة وفقًا لمطابقتها للشروط التي يحددها الضمان.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

ذكرت أخبار متابعة المساعدات المقطوعة، أن الدفعة القادمة من البرنامج ستضم الحالات التي كانت على قوائم الانتظار منذ عام 1439، وهي الحالات التي استوفت شروط الاستحقاق، والتي تأخر عنها الصرف لما يتجاوز العام ونصف، وذكرت المصادر التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستفيدين للدفعة القادمة وصل إلى 502.683359 ريال، ووصل إجمالي الحالات التي سيتم إيداع مبلغ الاستحقاق في حسابها هذا العام إلى 37991 حالة.

إيداع مبلغ الاستحقاق

تقوم التنمية الاجتماعية وبشكل مباشر بإيداع مبلغ الاستحقاق للمستفيدين من المساعدات المقطوعة في الحساب البنكي، وستقوم الهيئة بإرسال رسالة نصية للمستفيدين، فور تحديد موعد مؤكد ورسمي لصرف المعاشات المقطوعة للمستفيدين.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة



وفرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية صفحة لمستفيدي مبالغ المساعدات المقطوعة، بحيث يمكن للمستفيدين الدخول على الصفحة والاستعلام عن نتيجة الاستحقاق وحالة الطلب، وذلك من خلال رقم السجل المدني أو رقم الطلب، وللاستعلام عن المساعدات المقطوعة، اتبع التالي: