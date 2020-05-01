Take a fresh look at your lifestyle.


موعد صرف المساعدات المقطوعة| رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

بواسطة dina badr
موعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة

موعد صرف المساعدات المقطوعة والإعلان عن الفئات المستحقة للمساعدات وكل جديد سنقوم بإدراجه لكم في هذا التقرير، حيث قامت وكالة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الفئات المستحقة لصرف المساعدات المقطوعة عبر صفحتها الإلكترونية، حيث تقوم الوكالة بصرف المساعدات للمستحقين مرة كل عام ولبعض الفئات، يتم صرف المساعدات مرة كل 6 أشهر، ويتم تحديد الفئات المستحقة وفقًا لمطابقتها للشروط التي يحددها الضمان.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

ذكرت أخبار متابعة المساعدات المقطوعة، أن الدفعة القادمة من البرنامج ستضم الحالات التي كانت على قوائم الانتظار منذ عام 1439، وهي الحالات التي استوفت شروط الاستحقاق، والتي تأخر عنها الصرف لما يتجاوز العام ونصف، وذكرت المصادر التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستفيدين للدفعة القادمة وصل إلى 502.683359 ريال، ووصل إجمالي الحالات التي سيتم إيداع مبلغ الاستحقاق في حسابها هذا العام إلى 37991 حالة.

إيداع مبلغ الاستحقاق

تقوم التنمية الاجتماعية وبشكل مباشر بإيداع مبلغ الاستحقاق للمستفيدين من المساعدات المقطوعة في الحساب البنكي، وستقوم الهيئة بإرسال رسالة نصية للمستفيدين، فور تحديد موعد مؤكد ورسمي لصرف المعاشات المقطوعة للمستفيدين.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

وفرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية صفحة لمستفيدي مبالغ المساعدات المقطوعة، بحيث يمكن للمستفيدين الدخول على الصفحة والاستعلام عن نتيجة الاستحقاق وحالة الطلب، وذلك من خلال رقم السجل المدني أو رقم الطلب، وللاستعلام عن المساعدات المقطوعة، اتبع التالي:

موعد صرف المساعدات المقطوعة
الاستعلام عن المساعدات المقطوعة
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق السعودية (رابط وفيديو)

أخبار السعودية

التردد وأبرز البرامج.. كل ما تريد معرفته عن قناة ذكريات السعودية

أخبار السعودية

تعرف على موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر مايو 2020

أخبار السعودية

موعد الاختبار التحصيلي 1441 عبر رابط المركز الوطني قياس qiyas

أخبار السعودية

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الـ 30 … تعرف على التفاصيل

أخبار السعودية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 30 من دعم البرنامج.. رابط الاستعلام عن…

أخبار السعودية

رابط و مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442هـ للفصل التدريبي الأول

أخبار السعودية

«ساما» تقرر تشغيل كافة فروع البنوك ومراكز التحويل

أخبار السعودية

بالفيديو: وزارة الصحة تشرح خطوات عمل الكمامة القماشية بالمنزل

أخبار السعودية

اتصالات جدة: مواعيد ورابط التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.