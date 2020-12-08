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موعد صرف المساعدة المقطوعة

بواسطة آية الاباصيري
موعد صرف المساعدة المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة

نُقدم لكم متابعينا الكرام من خلال مقالنا هذا أخر التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمقطوعة، فهي عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه للمواطنين من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجتهم، فتلك المقطوعة تستهدف الأشخاص المحتاجين، ويجب أن يكونوا من الفئات الثلاثة وهم الأرامل، والمطلقات، ومحدودي الدخل فقط.

1 ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة؟
2 كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2020
3 موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة؟

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بتحديد الفئات التي تستحق تلك المقطوعة وهما المُطلقات، والأرامل، ومحدودي الدخل، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الفئات لكي يستفيدون من تلك المقطوعة لذا إليكم هذه الشروط:-
1-يجب ألا يقل الشخص المتقدم لهذه المقطوعة عن 35 عام.
2-يلزم أن يكون محدود الدخل أو لا يملك دخل.
3- ضرورة أن يكون سعودي الجنسية.
4- يجب أن يملك سجل تجاري خاص به.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2020

يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:
1- نقوم بفتح موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اولاً.
2- ندخل رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم ثم ندخل رمز التحقق.
3- نضغط على عرض النتيجة لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمقطوعة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

الكثير من الأشخاص المتقدمين للمقطوعة يتساءلون عن موعد صرفها لذا أكدت الوزارة أنهم مستمرين بالعمل بها لتلبية جميع الطلبات المُقدمه، حيث صرحت بأنها سوف يتم صرفها خلال الأيام القادمة.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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