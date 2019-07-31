موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440| تعرف على الفئات المستحقة للمساعدة وشروطها ورابط وزارة العمل والتنمية السعودية

المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1400 والتي اقترب موعد صرفها هذا الشهر، وهي تصرف للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجا، ويقدم الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة، لمساعدة الأسر المحددة على دفع فواتير الكهرباء، وغلاء الأسعار، ومساعدتها على توفير احتياجاتها الشهرية، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على وضع قيمة المساعدات، في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين كل شهر، وتحدد الوزارة شروط وفئات معينة للتسجيل والحصول على المساعدات، ويتم حساب القيمة المالية للمساعدات، حسب الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد الأسرة، وسنعرض لكم الآن رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث وضعت وزارة العمل السعودية رابط لسهولة الاستعلام، دون عناء الذهاب إلى مكاتب الضمان وتوفير الوقت والجهد والعناء.

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية على راحة المواطنين السعودين، وتقديم سبل الدعم لهم، لمواجهة متطلبات الحياة ومصاريفها، ولا يحدد عادة موعد معين لتنزيل مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولكن ينتظر نزولها في الحسابات البنكية قريبا.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ذو الحجة 1440

من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، يمكنكم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمساعدات المقطوعة مباشرة، ثم كتابة رقم السجل المدني وكتابة رمز التحقق، والضغط على عرض لتظهر لكم البيانات الكاملة، ويرجى عند التسجيل لأول مرة، التأكد من البيانات الشخصية التي يتم كتابتها، ومن بينها رقم الهاتف المحمول فهو ما سيتم إرسال رسالة القبول عليه، كما تقوم وزارة التنمية السعودية بدراسة كل حالة مسجلة، والتأكد من صحة البيانات المدخلة وبكونها تستحق المساعدة المقدمة من الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل على المساعدات المقطوعة 1440

أن يكون المتقدم من ضمن معاش التضامن الاجتماعي أو محدود الدخل.

لا يملك أي سجلات تجارية.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما.

أن تكون الأسرة محدودة الدخل.

الدخل الشهري للمتقدم، لا يزيد عن الدخل المحدد لاستحقاق المساعدة المقطوعة.

_إليكم تغريدة وزارة التنمية السعودية، على تويتر بخصوص دفعات شهر ذو القعدة:

#وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من #الضمان_الاجتماعي لشهر ذي القعدة.https://t.co/f8UgFkmwxr pic.twitter.com/LsFNjIRljs — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) July 4, 2019

ما هم الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1440

الأرامل. المطلقات. الأيتام. أسر السجناء. الأسر محدودة الدخل. حالات العجز المؤقت أو الدائم. السيدات التى تخلى عنها زوجها، أو هجرها ولا تعلم عنه شيء.

وسنتابع معكم موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440، ويمكنك الحصول عليها في حالة التوافق مع الشروط السابقة.