المساعدة المقطوعة 1440 هي احد المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها ذوي الدخل المحدود، ويتم صرف المساعدة المقطوعة بشكل متقطع وليس لها موعد محدد للصرف، كما يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، أو الاستعلام عن طلب في الضمان الاجتماعي برقم الطلب من خلال الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية:

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440

وللاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440 من خلال رقم السجل المدني عبر وزارة العمل السعودية يرجى اتباع التالي:

قم بالدخول إلى رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اكتب رقم السجل والكود المرئي.

ثم قم بعمل الاستعلام.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440

كما يمكن معرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لشهر رمضان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

ثم الدخول إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم كتابة رقم السجل المدني، وكتابة الكود المرئي بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة عرض ومعرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1440.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

كما يمكن توقع صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين التي كانت لهم الأسبقية في التقديم، وذلك في خلال الأيام القليلة المقبلة عن طريق إضافتها في حسابتهم البنكية مباشرة، ويذكر أن وزارة العمل قد أعلنت عن بعض الشروط للحصول على المقطوعة وهى أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام، وأن تقدم المساعدة على حسب حالة كل أسرة.