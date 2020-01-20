موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي 1441 الدفعة الجديدة

يبحث عدد كبير من المستفيدين من المساعدة المقطوعة بصورة مستمرة عن موعد صرف وإيداع المساعدة المقطوعة ” الدفعة الجديدة” وذلك بسبب الحاجة الكبيرة لتلك المساعدة من أجل العمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمالي لتلك الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر السعودية التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصورة مستمرة من أجل العمل على تحسين الظروف الاقتصادية للأسر السعودية في سبيل مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها تلك الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمحدود.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

طالب العديد من المواطنين من الذين هم على قوائم الإنتظار أن يتم الإسراع في صرف المساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين، وقد نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة موعد محدد من أجل إيداع الدفعة الجديدة لكافة المستفيدين، وقد دعت جميع المواطنين إلى العمل على التحلى بالصبر، وعدم التعاطي مع الأخبار التي تتحدث حول قرب صرف المقطوعة، وقد نوهت إلى أنه سوف يتم صرف المساعدة الجديدة ولا يوجد إنقطاع لصرف الدعم.

الفئات المستفيدة من دعم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن الفئات التي يحق لها الإستفادة من صرف المقطوعة لهم، وهم كالتالي :-