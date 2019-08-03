موعد صرف حساب المواطن الجديد الدفعة رقم 21 بعد التعديل رسمياً

خلال أيام قليلة سوف يتم إيداع مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 21، حيث قرر برنامج حساب المواطن تقديم موعد صرف الدفعة القادمة، وذلك بسبب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث كان من المقرر صرف دفعة حساب المواطن رقم 21، دفعة شهر ذي الحجة 1440، يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019، ولكن تعارض هذا الموعد مع إجازة عيد الأضحي فى المملكة العربية السعودية، وتصادف أيضاً أنه يوم وقفة عرفات، وكان من اللازم على برنامج حساب المواطن، تغيير موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن، حيث أعلن حساب المواطن على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الموعد الجديد المقرر لصرف الدفعة القادمة.

برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن السعودي هو أحد البرامج الهامة للمواطنين فى المملكة العربية السعودية، وهو البرنامج الذي أقرته المملكة في نهاية عام 2017، ليتم صرف أولى دفعات حساب المواطن، فى شهر ديسمبر من عام 2017، وكان ذلك الموعد هو قبل بدء رفع الاسعار الخاصة بالكهرباء فى المملكة، حيث تم رفع اسعار الكهرباء فى بداية عام 2018، تحديداً فى شهر يناير 2018، وكان رفع الأسعار هو ضمن خطة المملكة فى تطوير الوضع الاقتصادي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 م.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن السعودي 1440

تقرر صرف مبالغ الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن السعودي، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، وبذلك تم تقديم موعد صرف الدفعة رقم 21، ثلاثة أيام بدلاً من يوم 10 أغسطس، وكان هذا مراعاة لظروف المواطنين المستفيدين من حساب المواطن السعودي، حيث تقدم لهم المملكة الدعم المادي بإيداع المبالغ فى الحسابات البنكية الخاص بالمستفيدين، وبذلك تكون قد حققت المملكة فى هذا الوقت أفضل استفادة للمواطن السعودي، المستفيد من حساب المواطن.