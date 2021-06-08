موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 للمستحقين من أهلية الدعم 1442 – 2021

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 هو ذلك الموعد الذي يهتم به كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية من المستحقين من أهلية دعم برنامج حساب المواطن من الحاصلين على راتب الدعم، فيما يلي نستعرض موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 لشهر يونيو 2021.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة

قامت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج حساب المواطن ليكون من أفضل المساعدات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويتم صرف دعم حساب المواطن في كل شهر من الأشهر الميلادية مع نهاية الثلث الأول من الشهر ليكون موعد الصرف في يوم 10 من الشهر الميلادي.

هذا وينتظر جميع مواطني المملكة العربية السعودية موعد نزول حساب المواطن السعودي في كل شهر ميلادي مع اليوم العاشر، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف حساب المواطن يكون وفقًا للآلية الآتية:

يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

كما يتم صرف دعم حساب المواطن في يوم الخميس 9 من الشهر الميلادي إذا ان يوم الصرف موافقًا ليوم الجمعة.

أيضًا يتم صرف حساب المواطن في يوم الأحد 11 من الشعر الميلادي، إذا كان يوم الصرف موافقًا ليوم الأحد.

صرف حساب المواطن الدفعة 43

الدفعة 43 لشهر يونيو هي الدفعة المنتظرة من برنامج حساب المواطن، ويتم الصرف لشهر يونيو في يوم الخميس المقبل الموافق 10 من يونيو 2021 الموافق 29 من شوال 1442 ويتمكن كافة المستحقين من أهلية الدعم من الأفراد والأسر السعودية الصرف بعد الاستعلام عن حساب المواطن للتعرف على مدى الاستحقاقية وقيمة الاستحقاق.