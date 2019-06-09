موعد صرف حساب المواطن الدفعة 19 وآخر موعد للتسجيل في الدفعة 20 للمستحقين

تتابعون كل جديد وحصري حول موعد صرف حساب المواطن 1441 الدفعة 19، حيث يتم غدا يوم الاثنين 10 يونيو 2019 صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن بالسعودية، وتعتبر هذه الدفعة هي دفعة شهر يونيو، وقد تم الإعلان رسميا من قبل حساب المواطن علي تويتر علي أن الدفعة الـ 19 سيتم صرفها غدا، والآن نتابع معكم المزيد حول كيفية التسجيل في الدفعة 20 حساب المواطن وشروط الأهلية للحصول علي دعم حساب المواطن، كما سنقوم بتقديم رقم حساب المواطن مجاني للاستفسار والشكاوي والتظلم علي الأهلية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

قامت وزارة العمل بالمملكة السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن ليكون من أوائل البرامج الحكومية التي تعطي دعم مالي شهري للمستفيدين في السعودية، وذلك للتقليل من الأعباء المادية علي المواطنين، واشترط برنامج حساب المواطن بعض الشروط حتي يكون المستفيد مستوفي للدعم، وسنوافيكم بتفاصيل شروط استحقاق حساب المواطن 1441.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 19

تم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 19 رسميا، حيث أن موعد صرف الدفعة ال19 هو يوم 10 يونيو 2019 الاثنين، وهو يوم غد، ويبحث المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن عن صرف دفعات حساب المواطن شهريا للحصول علي الدعم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة اسماء مستفيدي حساب المواطن عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية الوطنية السعودية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للاستعلام.

شروط أهلية حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم / المتقدمة حامل للجنسية السعودية فقط

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل السعودية وليس خارجها أكثر من 90 يوم خلال السنة الفائتة

يتم صرف دعم حساب المواطن لغير السعوديين لحاملي بطاقة التنقل، أرملة سعودي مع أبنائها، أو زوجة سعودي أجنبية، أو أجنبي متزوج من سعودية، أو مطلقة مواطن سعودي مع أبنائها.

حساب المواطن الدفعة 20

يتم التسجيل في حساب المواطن الدفعة 20 لشهر يوليو القادم في هذه الأيام، ويتم إغلاق باب التسجيل يوم الاثنين 10 يونيو، وهو نفس يوم صرف حساب المواطن الدفعة 19.

التسجيل في الدفعة 20 للمستحقين

رقم حساب المواطن مجاني

رقم حساب المواطن مجاني 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً.

وسنتابع معكم آخر الأخبار حول حساب المواطن وتفاصيل البوابة الالكترونية لحساب المواطن 1441، وسنوافيكم كل شهر بتاريخ موعد صرف حساب المواطن للدفعات الجديدة، تابعونا للمزيد.