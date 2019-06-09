موعد صرف حساب المواطن : رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية دفعة شهر يونيو 2019

يترقب المواطنون في المملكة موعد صرف حساب المواطن وطالب الكثير من مستفيدي حساب المواطن، مسؤولي البرنامج بتقديم موعد الصرف قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن الحساب الرسمي للبرنامج رد بشكل قاطع وأكد أن موعد الصرف مستمر كما هو متعارف عليه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تقديم أو تأخير الصرف بيوم إذا صادف الموعد الأساسي أجازة رسمية.

التسجيل بحساب المواطن

على الجانب الآخر تتواصل عملية التسجيل بحساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، من أجل الاستفادة من الدفعة القادمة، وحث الحساب الرسمي على تويتر كافة المستفيدين من ضرورة التسجيل بعد استيفاء الشروط والضوابط التي أعلن عنها.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك الشرط ابن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة الغير السعودية، وأيضاً حاملي بطاقات التنقل.

يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل حدود الدولة، وألا يقيم خارج المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر، خلال السنة الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد من البرنامج في أي من دور الإيواء، أو السجون.

يجب أن تكون البيانات المفصح عنها متوافق مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

هذا ويمكن معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن من خلال رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، فقط قم بكتابة رقم هويتك، كلمة المرور، ومن ثم متابعة باقي الخطوات لمعرفة مبلغ الدعم المستحق، كذلك يمكن الاستعلام عن الدفعات من خلال رقم حساب المواطن الموحد على رقم 19912.

موعد صرف حساب المواطن

كما سبق وتم الإشارة، فإن موعد صرف حساب المواطن السعودي، وكما أعلن الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، أن يوم الإثنين الموافق 10 يونيو هو موعد الصرف النهائي للمبالغ المستحقة، وسيتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية.