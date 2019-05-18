موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيه 2019 ردا علي سؤال صرف الدعم قبل عيد الفطر المبارك

هل يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين قبل عيد الفطر المبارك؟ سؤال يتسأله الكثير من مستفيدي برنامج الدعم المالي حساب المواطن، ليتم الرد عليه وبشكل قاطع من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر يونيه 2019

حيث جاء رد البرنامج علي سؤال بتويتر لأحد المستفيدين يريد أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم البرنامج قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدين إن الدعم الدوري لبرنامج حساب المواطن يصرف ككل شهر يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وأن موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر يونيه 2019 سيصرف بأّذن الله تعالي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019.

هل يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين قبل عيد الفطر المبارك؟

يذكر أنه قد توقع في وقت سابق القصيم عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن عيد الفطر المبارك 2019 يُصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، وبذلك يكون دعم حساب المواطن لشهر يونيه 2019 سيصرف بعد عيد الفطر المبارك “أي قبل موعد صرف إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن التي توافق يوم 10 يونيو”.

الجدير بالذكر إن عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن للدفعة ال20 من للبرنامج والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل لأزالت مستمرة علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.