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أخبار السعودية

موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في السعودية شهر جمادى الآخر يناير 2020

بواسطة نانسي نبيل 0

موعد صرف رواتب موظفي الدولة، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن بدء صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي  لشهر جمادى الثاني 1441هـ هذا الذي يبحث الكثير من المواطنين العاملين بالمملكة عن متى ينزل الراتب؟ هذا الشهر، الأمر الذي أجابت عنه الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر  بالمواعيد التالية :-

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالسعودية هذا الشهر

من المعتاد أن يتم إيداع رواتب الموظفين يوم السابع والعشرين ميلادياً إلا إذا تصادف موعد الصرف يوماً من العطلات الرسمية أو وجود هناك مناسبة ما، على أن يتم تقديم أو تأخير الموعد على حسب التواريخ  حينها، وسوف يتم الإعلان عنها في وقت سابق، إما عن المواعيد  الرسمية لصرف رواتب الموظفين لعام 2020 م كلها فتكون على النحو التالي:-

مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في القطاع الحكومي 2020
اليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
الإثنين2-6-1441 هـ27-1-2020م
الخميس4-7-1441 هـ27-2-220م
الخميس2-8-1441 هـ26-3-220م
الإثنين5-9-1441 هـ27-4-220م
الأربعاء4-10-1441 هـ27-5-220م
الأحد8-11-144128-6-220م
الإثنين7-12-144127-7-220م
الخميس9-1-144127-8-220م
الأحد10-2-144127-9-220م
الثلاثاء11-3-144127-10-220م
الخميس11-4-144126-11-220م
الأحد13-5-144127-12-220م

وفي هذا الصدد تزامنا مع بداية إيداع رواتب الموظفين الحكومي تتوالى النصائح حول أهمية الادخار من أجل توفير حياة كريمة وسط الغلاء المعيشي ومع تقدم التكنولوجيا ومر الأيام تزداد العالم غلاءاً ولهذا يجب ادخار مبلغ يعتمد عليه لما تحمله الأيام من خفاء، وذلك من خلال عدة طرق سواء الاستثمار عن طريق شراء العملات الذهبية بينما أصبحت من الصعب ادخارها في الوقت الحالي، فيما يمكن عن طريق البنوك.


نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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