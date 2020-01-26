موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في السعودية شهر جمادى الآخر يناير 2020

موعد صرف رواتب موظفي الدولة، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن بدء صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي لشهر جمادى الثاني 1441هـ هذا الذي يبحث الكثير من المواطنين العاملين بالمملكة عن متى ينزل الراتب؟ هذا الشهر، الأمر الذي أجابت عنه الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر بالمواعيد التالية :-

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالسعودية هذا الشهر

من المعتاد أن يتم إيداع رواتب الموظفين يوم السابع والعشرين ميلادياً إلا إذا تصادف موعد الصرف يوماً من العطلات الرسمية أو وجود هناك مناسبة ما، على أن يتم تقديم أو تأخير الموعد على حسب التواريخ حينها، وسوف يتم الإعلان عنها في وقت سابق، إما عن المواعيد الرسمية لصرف رواتب الموظفين لعام 2020 م كلها فتكون على النحو التالي:-

مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في القطاع الحكومي 2020 اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الإثنين 2-6-1441 هـ 27-1-2020م الخميس 4-7-1441 هـ 27-2-220م الخميس 2-8-1441 هـ 26-3-220م الإثنين 5-9-1441 هـ 27-4-220م الأربعاء 4-10-1441 هـ 27-5-220م الأحد 8-11-1441 28-6-220م الإثنين 7-12-1441 27-7-220م الخميس 9-1-1441 27-8-220م الأحد 10-2-1441 27-9-220م الثلاثاء 11-3-1441 27-10-220م الخميس 11-4-1441 26-11-220م الأحد 13-5-1441 27-12-220م

وفي هذا الصدد تزامنا مع بداية إيداع رواتب الموظفين الحكومي تتوالى النصائح حول أهمية الادخار من أجل توفير حياة كريمة وسط الغلاء المعيشي ومع تقدم التكنولوجيا ومر الأيام تزداد العالم غلاءاً ولهذا يجب ادخار مبلغ يعتمد عليه لما تحمله الأيام من خفاء، وذلك من خلال عدة طرق سواء الاستثمار عن طريق شراء العملات الذهبية بينما أصبحت من الصعب ادخارها في الوقت الحالي، فيما يمكن عن طريق البنوك.