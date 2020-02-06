موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 وشروط التقديم على المساعدة || خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، والتي تعتبر أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها المملكة العربية السعودية، صرف المساعدة المقطوعة هو تنفيذ فعلى لرفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروف مالية صعبة داخل المملكة، لذلك قررت وزارة العمل صرف مقطوعة الضمان وفق شروط محددة يجب توافرها لكي يتم الصرف، وسوف نوضح لكم رابط ألاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وشروط صرفها، وكيفية تحديث الضمان الاجتماعي، وذلك في التفاصيل القادمة.

شروط محددة لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم صرف مقطوعة الضمان لعدة شرائح مختلفة من المجتمع السعودي الذين لهم حق الأولوية في الصرف ومن هذه الشروط:

لابد أن يكون المستحق للمقطوعة سعودي الجنسية لا غير.

ألا يمتلك سجل تجاري داخل المملكة.

ألا يقل سن المتقدم للمقطوعة عن 35 عام.

ألا يكون من ضمن المشمولين داخل الضمان الاجتماعي بالمملكة.

صرف المساعدة المقطوعة لحالات الأرامل والأيتام والمطلقات.

يتم صرف المساعدة المقطوعة في حالة حدوث عجز مفاجئي مؤقت.

يتم صرف المساعدة المقطوعة لأسر السجين بالمملكة.

يتم صرف المساعدة المقطوعة لأسر الأفراد المتغيبين عن المملكة، أو في حالة هجرة رب المنزل.

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طريقة ألاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي ورقم هاتف الضمان

يستطيع جميع الباحثين البحث عن موعد المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على موقع: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال الموقع يتم التعرف على الموقع المحدد للصرف، بالإضافة إلى معرفة قيمة مقطوعة الضمان التي سيتم صرفها، أو يمكن الاتصال على الرقم الأتي: 8001222777، من أجل ألاستعلام عن المقطوعة أو تقديم أي شكاوى خاصة بالاستعلام.

وقد نوهت الوزارة على التوسع في قيمة المساعدة المقطوعة إلى عدد شرائح أكبر في المملكة، وذلك استكمالاً للإصلاح الاقتصادي داخل المملكة من أجل خدمة المواطن السعودي البسيط.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي 1441

يتم الدخول على الموقع التالي: وزارة العمل لتحديث الضمان الاجتماعي، بعد التحويل على الموقع يتم التأكد من البيانات الأساسية المسجلة على الموقع، والتأكد من العنوان المسجل، ورقم الحساب البنكي المسجل، وبعد ذلك يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بخدمة المساعدة المقطوعة وذلك يكون تم التحديث لمعلومات التسجيل بموقع الوزارة.