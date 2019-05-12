موعد صرف مكرمة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقيمتها 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع

يدور الحديث خلال هذه الفترة عن موعد صرف مكرمة رمضان 1440، وما هي قيمة مكرمة رمضان هذا العام وتتوالى عمليات البحث الكثيرة عبر المحرك الشهير عن متى موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن خلال موقع كلمة دوت أروج نعمل على الإجابة على الكثير من هذه الأسئلة ونقوم بتقديم التغطية الكاملة وكما نحرص على تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة فيما يخص موعد صرف مكرمة رمضان ١٤٤٠ للضمان الاجتماعي.

ويأتي صرف المكرمة الملكية بناءً على أوامر ملكية يصدرها العاهل السعودي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في لفته حانية من سموه على جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك يكون بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة.

موعد صرف مكرمة رمضان 1440

حسب ما ورد خلال الأعوام السابقة فإن مكرمة شهر رمضان ١٤٤٠ لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المتوقع أن يتم صرفها خلال العشرة الأواخر من الشهر المبارك، أو كما كان في السابق تُصرف في منتصف شهر رمضان المعظم، وقالت مصادر قريبة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت أنه لم يتم تحديد رسمياً موعد صرف مكرمة رمضان 1440 حتى الآن وسيتم تحديد موعد صرف مكرمة رمضان للضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأردفت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد خصص مبلغ 1.8 مليار ريال لصرف مكرمة رمضان 1440، والجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أوامر ملكية سنوياً لصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان المعظم.

قيمة مكرمة رمضان ١٤٤٠

تكون قيمة مكرمة رمضان بتخصيص 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع من أفراد الأسرة المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي.

أسرة مكونة من فرد واحد فقط يتم صرف 1000 ريال

أسرة مكونة فردين يتم الصرف لها 1500 ريال

أسرة من 3 أفراد يتم الصرف لها 2000 ريال

ومن المتوقع أيضاً أن يكون موعد صرف مكرمة رمضان مرتبط مع صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1440 والله أعلى وأعلم.