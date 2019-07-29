موعد صلاة الجنازة علي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق خادم الحرمين الشريفين

توفي إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،عن عمر ناهز الـ95 سنة،وفقا لما جاء في البيان الذي أعلن عنه الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية،ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.

خلال البيان الصادر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية،بشأن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،أمس الأحد الموافق 29-7-2019، وذلك عن عمر ناهز الـ95 سنة.

ميعاد صلاة الجنازة شقيق خادم الحرمين الشريفين:

الألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية،يبحثون عن ميعاد صلاة الجنازة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،وذلك غداً الاثنين الموافق 29-7-2019،بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

معلومات عن شقيق خادم الحرمين الشريفين:

عقب وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،تزايد البحث عبر صفحات الجوجل والتواصل الاجتماعي الفيس بوك،لمعرفة معلومات عن شقيق خادم الحرمين الشريفين.

حيث أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فهو يعتبر الإبن 10 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور،ولم يتولى أي منصب رسمية في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

نعي خادم الحرمين في وفاة شقيقه:

وسط حالة من الحزن والآسي التي ظهرت بين أفراد العائلة والمواطنين بالمملكة العربية السعودية،نعي الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود، خادم الحرمين الشريفين،في وفاة شقيقه الكبير الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

نعي المستشار تركي آل الشيخ:

أصدر مستشار بالديوان الملكي السعودي،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ،بياناً يعني فيه وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، معروف بأنه رجل الصلاح والتقوى والخير،وتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وكافة الأبناء والبنات والأحفاد لهم واجب العزاء، قائلاً ” إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله لوالد الجميع”.