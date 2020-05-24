موعد صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 هو أهم ما يشغل الجميع من أهالي المدينة من المواطنين والمقيمين الآن بعد دخولنا رسميًا في أول أيام العيد وشهر شوال الكريم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج وقت صلاة العيد الجبيل 1441 لهذا العام، هذا وقد أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا أن صلاة العيد هذا العام لن تقام في المساجد، وسوف يتم الاكتفاء بأداء الصلاة في المنازل نظرًا للظروف الحالية في السعودية والعالم أجمع.

موعد صلاة العيد الجبيل 2020 السعودية

سوف تُقام صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 وكل مدن السعودية صباح يوم الأحد الموافق 1 شوال 1441 وميلاديًا يوافق 24 من شهر مايو 2020، حيث أعلنت المحكمة العليا السعودية أن شهر رمضان 2020 هذا العام كامل العدة، وأخر أيامه هو يوم السبت الموافق بالتاريخ الميلادي 23 مايو 2020، هذا وسوف تبث المساجد بالجبيل تكبيرات العيد فقط، على أن يُصلي الجميع في منازلهم، موعد صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 عند الساعة 5.04 صباح الأحد.