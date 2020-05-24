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موعد صلاة العيد الجبيل 2020 السعودية

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الجبيل موعد صلاة العيد الجبيل

موعد صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 هو أهم ما يشغل الجميع من أهالي المدينة من المواطنين والمقيمين الآن بعد دخولنا رسميًا في أول أيام العيد وشهر شوال الكريم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج وقت صلاة العيد الجبيل 1441 لهذا العام، هذا وقد أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا أن صلاة العيد هذا العام لن تقام في المساجد، وسوف يتم الاكتفاء بأداء الصلاة في المنازل نظرًا للظروف الحالية في السعودية والعالم أجمع.

موعد صلاة العيد الجبيل 2020 السعودية

سوف تُقام صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 وكل مدن السعودية صباح يوم الأحد الموافق 1 شوال 1441 وميلاديًا يوافق 24 من شهر مايو 2020، حيث أعلنت المحكمة العليا السعودية أن شهر رمضان 2020 هذا العام كامل العدة، وأخر أيامه هو يوم السبت الموافق بالتاريخ الميلادي 23 مايو 2020، هذا وسوف تبث المساجد بالجبيل تكبيرات العيد فقط، على أن يُصلي الجميع في منازلهم، موعد صلاة عيد الفطر الجبيل 2020 عند الساعة 5.04 صباح الأحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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