توقيت صلاة عيد الأضحى في بغداد ونينوي الموصل 2019

متى موعد صلاة العيد بغداد 2019-1440 هو سؤال الجميع الان بعد اقترابنا جدا من موعد صلاة عيد الأضحى في كل أنحاء العراق، هذا ويشارك الملايين في بغداد في صلاة العيد من المواطنين والمقيمين والزائرين للمدينة من العرب والمسلمين، هذا وقد تم بالفعل تجهيز المساجد المصليات بالرياض لاستقبال المصلين لتكون في أبهى صورها خلال تلك الصلاة الهامة، كما تم عمل كل الصيانات المطلوبة لأجهزة الصوت لترديد تكبيرات العيد والاستماع للخطبة.

بعد مشاركة الجميع في توقيت صلاة عيد الأضحى ببغداد 2019 سيتوجه الجميع لتقديم الأضحية، بعدها يتفرغ الجميع وكل الأسر لقضاء العطلة وإجازة العيد طبقا للبرنامج السياحي والترفيهي المعد مسبقا، البعض سيقضي عطلة العيد ببغداد، حيث تقدم مجلس محافظة العاصمة مئات الفعاليات المبهرة والمتميزة في كل أنحاء المنطقة، كما سيسافر البعض لقضاء عطلة سياحية في أي من الوجهات السياحية العالمية.

موعد صلاة العيد بغداد 2019 في السعودية

بعدما بدأ شهر ذي الحجة لهذا العام 1440 يوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019، جاء يوم وقفة عرفات يوم السبت الموافق العاشر من أغسطس، ليكون ميعاد صلاة العيد في بغداد 2019 صباح يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة 1440 الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2019.

موعد صلاة عيد الأضحى في بغداد عند الساعة 5.36 صباح الأحد.