موعد صلاة العيد في الرياض 1442/2021 وفي المدن السعودية

ينتظر الجميع صلاة عيد الأضحى في السعودية 1441/2021 وهذا الحدث الهام الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه وعيش لحظاته الرائعة، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في الرياض وعدد من المدن السعودية، تلك الصلاة التي تُقام صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام العيد، يذكر أن شهر ذي الحجة قد بدأ في السعودية يوم الأحد الموافق 11 يوليو.

عيد الأضحى في الرياض 2021

بعد المشاركة في موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض، يذهب الجميع لاتباع السنة في أول أيام العيد، ثم زيارة الأهل والأقارب، بعدها تنتظر الجميع في الرياض فعاليات مبهرة ورائعة خلال أيام العيد، أعدتها الهيئة العامة للترفيه، حيث ستكون هناك فعاليات في كل مكان داخل مدينة الرياض والمدن والمواقع المحيطة للعاصمة السعودية.

موعد صلاة العيد في الرياض 1442/2021

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية فرعها في الرياض وكل فروعها بمناطق السعودية بضروvة التوسع في أماكن صلاة عيد الأضحى لتشمل المصليات المفتوحة إلى جانب الجوامع والمساجد، كما أكدت الوزارة أن الصلاة بعد الشروق بربع ساعة بحسب توقيت كل مدينة، موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 عند الساعة 5.36 صباح الثلاثاء.