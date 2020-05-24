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موعد صلاة العيد ينبع 2020 السعودية

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر ينبع موعد صلاة عيد الفطر ينبع

متى موعد صلاة عيد الفطر ينبع 2020 السعودية؟ هو سؤال الجميع الآن في محافظة ينبع من المواطنين والمقيمين وهو سؤال كل المتواجدين في المملكة العربية السعودية الآن بعد دخولنا في أول أيام شهر شوال والعيد السعيد، وسوف تُقام صلاة العيد لهذا العام يوم الأحد الموافق 1 شوال الكريم 1441 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 24 من شهر مايو 2020، حيث أنتهى شهر رمضان الفضيل هذا العام كامل العدة عن 30 يومًا وكان أخر أيامه كان يوم السبت 23 مايو 2020.

موعد صلاة العيد ينبع 2020 السعودية

صدر قرار رسمي من المملكة العربية السعودية، بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد في ينبع وكل مدن السعودية، حيث يتم الاكتفاء بأداء صلاة عيد الفطر في المنازل لهذا العام، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم الآن، ولحماية كل المواطنين والمقيمين بالمملكة، هذا وسوف تقوم المساجد ببث تكبيرات العيد ثم الأذان، الذي سيدعو لأداء الصلاة في البيوت، موعد صلاة عيد الفطر ينبع 2020 عند الساعة 5.56 صباح الأحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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