موعد صلاة العيد 2022-1443 في طريف بالسعودية وأسماء الأماكن والجوامع

بواسطة محمود عطا الله
صلاة عيد الفطر طريف صلاة عيد الفطر طريف

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عن مصلى وجوامع صلاة العيد 2022-1443 بمحافظة طريف، قبل أيام قليلة من بداية شهر شوال الكريم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في طريف، هذا وتؤكد الحسابات الفلكية أن شهر رمضان 1443 سوف ينتهي هذا العام عن 30 يومًأ، وسوف يكون أول أيام عيد الفطر في السعودية يوم الإثنين 2 مايو 2022.

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 طريف السعودية

استعدت الجوامع في محافظة طريف لاستقبال المصلين صباح أول أيام العيد، كما تم تجهيز مصلى العيد الغربي بطريف لاستقبال المشاركين في الصلاة، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة طريف سوف يكون عند الساعة 5.40 صباح يوم الإثنين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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