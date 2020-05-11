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موعد طلب تعويض شهر يونيو 2020 للعاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية وخطوات طلب الدعم

بواسطة إيمان مصطفى
دعم العاملين السعوديين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي أثرت على الكثير من منشآت القطاع الخاص بالمملكة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن موعد طلب تعويض شهر يونيو 2020 للعاملين السعوديين.

موعد طلب تعويض شهر يونيو 2020 للعاملين السعوديين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المواعيد المقررة للتقدم بطلب دعم العاملين السعوديين بمنشآت القطاع الخاص، وهي كالتالي:

  • بالنسبة للمنشأة، يجب التقدم بطلب الدعم في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.
  • بالنسبة للمشترك، يجب التقدم بطلب صرف التعويض في موعد أقصاه الإثنين الموافق 18 مايو 2020.

المؤسسة تناشد بطلب التعويض في المواعيد المقررة

وقد ناشدت المؤسسة، المنشآت والمشتركين الراغبين في الاستفادة من دعم العاملين في المنشآت الخاصة المتضررة من تداعيات انتشار الفيروس، والذين لم يتقدموا بطلبات الدعم، بالالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم، علماً بأن من سيتخلف عن التقديم في المواعيد المقررة، ويُقدم خلال الفترة بعد 18 مايو 2020، وقبل 31 مايو 2020، سيتم صرف تعويض شهر يونيو له مع تعويض شهر يوليو، في الأول من يوليو 2020.

طلب دعم العاملين السعوديين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

طريقة احتساب التعويض

وحول طريقة احتساب التعويض، أوضحت المؤسسة أنه يُحسب على أساس متوسط الأجور الشهرية الخاضعة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، خلال مدة ال24 شهر الأخيرة، أو خلال جزء من تلك المدة، ليكون التعويض بقيمة 60% من متوسط هذه الأجور.

خطوات طلب المنشأة للدعم من التأمينات الاجتماعية

مجموعة من الخطوات حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتمكن المنشآت من التقدم بطلب الدعم، وهي كالتالي:

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الإنترنت.
  2. الدخول على حساب المنشأة، عن طريق استخدام رمز المستخدم.
  3. اختر خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
  4. سجل البيانات المطلوبة، ثم حدد المشتركين المراد دعمهم.
  5. في النهاية اضغط على تقديم الطلب، ليظهر لك إشعار بتسجيل الطلب بنجاح.

خطوات طلب المشتركين للتعويض من المؤسسة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الخطوات التي يجب على المشترك المسجل بمنصة “أبشر” إتباعها، في حالة استلام رسالة نصية، تتضمن دعوته للتقدم بطلب تعويض نظام ساند، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

  • الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
  • تسجيل الدخول للحساب الشخصي للمشترك بالتأمينات أون لاين.
  • اختر أيقونة التعطل عن العمل.
  • اختر طلب ساند، ثم سجل رقم الآيبان.
  • وفي النهاية اضغط على إرسال الطلب بنجاح تقديم الطلب.
إيمان مصطفى

محررة بموقع كلمة، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة، أعتبر الكتابة متعتي الخاصة للتخلص من التوتر وأعباء الحياة، أما هوايتي فأحب كثيرا تربية العصافير واليمام

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