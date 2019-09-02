موعد عودة المدارس بالمملكة العربية السعودية للعام الجديد 1441-2020 وموعد الأجازات الرسمية

أصبح الجميع في المملكة العربية السعودية، يبحثون عن التقويم الدراسي الجديد 1441 – 2020، ويبحث الطلاب عن توقيت عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، كما يريدون معرفة توقيت عودة المعلمين إلى المدارس ، وقد قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي الخاص على موقع “تويتر” ، بالإعلان عن حدوث تغيير في التقويم الدراسي 1441، وبالتالي سيحدث تغيير في موعد عودة الإداريين للمدارس لتكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ في الفترة من 11 ذو القعدة 1440 إلى 14 ذو الحجة 1440، ومن خلال تلك المقالة سوف نوضح لكم كل ما يخص التقويم الدراسى الجديد بالسعودية .







موعد عودة المدارس بالمملكة العربية السعودية

من المقرر أن طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، يقومون بالعودة الدراسية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول، وجديراً بالذكر أنه ستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441، ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.







التقويم الدراسي 1441 – 2020







الأجازات الرسمية في السعودية

وفي النهاية نتمني أن نكون أفدناكم، وعرضنا كل ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية، وقدمنا لكم محتوي جيد ومفيد.