موعد فتح المسار الإلكتروني 1440 لتسجيل حجاج الداخل للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن موعد فتح المسار الإلكتروني 1440 لبدأ تسجيل حجاج الداخل في موسم الحج القادم، وذلك من خلال موقعها الرسمي، وقال محمد سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أن موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، هو الطريقة الوحيدة والرسمية للحجز في الحج، ومع اقتراب موعد التسجيل في المسار الإلكتروني 1440، فقد قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتطوير السيرفر الخاص بها من أجل تحمل الضغط المحتمل.

وقال عضو المجلس التنسيقي للشركات والمؤسسات المعنية بحجاج الداخل، أن بوابة المسار الإلكتروني للحج تقدم طوال الوقت دعم فني على أعلى مستوى، لضمان عمل الموقع بشكل سليم، مع اقتراب موعد التسجيل في المسار الإلكتروني، كما أكد أنه لا يسمح بالتسجيل خارج بوابة المسار، ولا يقبل التسجيل عبر المكاتب والشركات الوهمية.

كما أكد في تصريحات أخرى، أن عدد الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لحجاج الداخل هذا العام، هم حوالي 180 شركة ومؤسسة مرخصة، تقدم خدماتها لما يقارب حوالي 230 ألف حاج من الحجاج المقيمين في الداخل، كما دعا القرشي كافة الحجاج إلى ضرورة إتمام إجراءات الحجز من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبال عدد كبير من الحجاج على التسجيل في الحج الميسر والمخفض.

موعد فتح المسار الإلكتروني 1440

وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات الحج، أن موعد فتح المسار الإلكتروني 1440 سيكون غرة شهر ذي القعدة، ودعا الراغبين في التسجيل في حجاج الداخل إلى التقيد بالمواعيد المتاحة، وتوقع محمد سعد القرشي، أن اليوم الأول لفتح بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، سيدخل أكثر من مليون زائر مع بداية فتح البوابة الإلكترونية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

على الجانب الآخر يعتبر موقع المسار الإلكتروني هو الجهة الرسمية والوحيدة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول للموقع من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة وقياداتها السياسية على توفير كافة سبل الدعم والراحة لحجاج بيت الله الحرام من المقيمين بالداخل، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة العقبات.