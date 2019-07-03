سنتابع مع حضراتكم موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل ونتابع أيضاً عملية التسجيل الخاصة ببوابة المسار الإلكتروني للحج وذلك عبر وزارة الحج والعمرة، نقدم لكم اليوم موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل | على بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 | http://www.haj.gov.sa.

قال محمد القرشي وهو عضو المجلس التنسيقي الخاص بشركات حجاج الداخل، إن موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل والتسجيل سيكون متاح على الموقع الرسمي وذلك بدايةٍ من يوم الخميس حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة أو في حالة اكتمال العدد ولن يتبقى أي مقاعد لـ حجاج الداخل بكافة الشركات العاملة، و أشار بالأهمية القصوى في اختيار الباقات وضرورة تحديد أعداد الحجاج، وتأكيد لذلك سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بالتسجيل الخاص بالحاج وتحديد الموعد المقرر لسداد الرسوم.

و في حالة إذا لم يسدد الحاج في الفترة المحددة ستعتبره الشركة أنه لغى الحجز وسيتم طرح المقعد الخاص به مرة أخرى بالمسار للتسجيل عليه من قبل حاج آخر كما حذر أيضاً من المكاتب الوهمية والتي ممكن ان تخوض في عمليات النصب بإسم الحج، فأعلن رسمياً أنه لا يوجد الا المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للتسجيل حيث أن جميع الإجراءات لا تتم إلا من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل

سيتم من خلال لـ مسار الالكتروني لحجاج الداخل تسجيل كافة البيانات لـ حجاج الداخل واختيار الباقة المفضلة للحاج والتي تناسبه ويتم الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة بالبوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة او عندما يتمكن زائر البوابة من الحجز.

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني