موعد نزول حساب المواطن السعودي الدفعة الـ27 فبراير 2020

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد نزول حساب المواطن 1441 السعودي، وذلك تلبية لتساؤلات العديد من المواطنين المستفيدين من مبالغ الدعم للبرنامج الحكومي الخاصة بـ موعد صرف حساب المواطن أو كم باقي على حساب المواطن أو متى حساب المواطن 1441.

حيث أن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد لانتهاء التسجيل في حساب المواطن “جديد” للاستفادة من مبالغ دعم الدفعات المقبلة في حال كان الشخص المتقدم مستحقاً للدعم الحكومي.

موعد نزول حساب المواطن 1441

بعد انطلاق برنامج حساب المواطن السعودي من أجل الدعم للأسر السعودية من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض لمساعدتهم في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية القادمة بالمملكة العربية السعودية وذلك من ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة 2030،حيث انه البرنامج الوطني الذي أنشأ من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين/المواطنات المستحقين/المستحقات بصورة مباشرة.

فالهدف من برنامج حساب المواطن هو تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية المختلفة عن المواطنين السعوديين أصحاب الدخول المنخفضة، وتشجيعا للأسر السعودية على ترشيد الاستهلاك لمنتجات المياه والطاقة، كذلك تطوير النظام من خلال رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية في موعد نزول حساب المواطن 1441 المحدد، فهو يعمل على حماية المواطنين ذوي الدخول المنخفضة واحتساب البدل النقدي على مستويات الاستهلاك الرشيد.

حيث يسعى لتحقيق العدل عند تقديم المبالغ المالية لكل فئة من الفئات المستحقة للدعم وتغيير المبلغ المستحق وفق حجم الأسرة، ويتيح البرنامج إمكانية التسجيل في حساب المواطن 1441 للاستفادة من البدل النقدي للأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل وأسرة الأم السعودية المتزوجة بغير سعودي وحاملي بطاقات التنقل، إلى جانب تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن 1441 من خلال دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ( www.ca.gov.sa) الرسمي، ويمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن.

إيداع حساب المواطن فبراير 2020

أعلنت في صباح اليوم الاثنين بتاريخ 10 فبراير 2020 الموافق لتاريخ 16 جمادي الآخرة 1441 عن البدء في إيداع مبالغ حساب المواطن الدفعة السابعة والعشرون فبراير 2020 لأصحاب الطلبات المكتملة حتى تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الماضي.