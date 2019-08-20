موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22.. تعرف على الموعد وشروط التسجيل وطريقة التقديم

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22 أصبح يشكل طفرة في البحث عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث تم إعلام جميع المواطنين بأنه سيتم صرف الدعم للدفعة 22 من حساب المواطن 8 سبتمبر 2019، ويتم إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 22 في بداية كل شهر، وشجع حساب المواطن من يرغب في معرفة قيمة الدعم المستحقة لهم عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية، وحرصصا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم قبل موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22، رابط الاستعلام عن نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22.

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22، فحساب المواطن هو خطة حكومية سعودية تحرص الهيئات من خلالها على تخفيف الحمل على المواطنين الفقراء عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن لتعويض الأسر التي طالتها أضرار نتيجة التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية سعيًا من الحكومة إلى تقديم حياة الأفضل لمواطنيها.

متى ينزل حساب المواطن الدفعة الـ22

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الـ22، سيكون يوم 8 سبتمبر 2019، حيث تحرص السعودية على توفير جميع الاحتياجات اللازمة بشكل يناسب جميع المواطنين، حيث ووضع البرنامج على عاتقه مسؤلية رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليضع كامل طاقته في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.

شروط التسجيل ببرنامج دعم حساب المواطن

شروط التسجيل ببرنامج دعم حساب المواطن، فبالتزامن مع نزول دعم حساب المواطن الدفعة 21، ننشر لكم من خلال السطور شروط للتسجيل في حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. ويقيم المستفيد من حساب المواطن بشكل دائم في المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية. عدم تواجد المستفيد من حساب المواطن في أياً من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل في حساب المواطن

رابط التسجيل في حساب المواطن، ويواصل المواطنين التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة.