موعد ورابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2025 وأسعار التذاكر الفردية

انطلقت فعاليات بوليفارد وورلد من جديد ضمن موسم الرياض لعام 2025، لتفتح أبوابها أمام الزوار بمفاهيم جديدة وقوية تعد بمغامرات لا تُنسى! هذه الوجهة الترفيهية العالمية تعود إليكم بمناطق مُبهرة وفعاليات فريدة من نوعها. من أبرز الإضافات التي ينتظرها الجميع: غابة البوليفارد الساحرة، وغرفة الهروب المليئة بالألغاز والتحديات، والمتحف المفقود الذي يأخذك في رحلة عبر التاريخ والغموض.

مواعيد عمل بوليفارد وورلد 2025

بدأت فعاليات بوليفارد وورلد في 11 أكتوبر 2025 وستستمر حتى 2 مايو 2026، ما يمنحكم وقتًا طويلاً للاستمتاع بكل ما تقدمه.

وتستقبل المنطقة الزوار يوميًا بدءًا من الساعة الرابعة مساءً (4:00 م) بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أسعار التذاكر

تبدأ أسعار التذاكر الفردية للدخول إلى بوليفارد وورلد من 40 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فئات تذاكر مختلفة، وقد تختلف الأسعار بناءً على نوع التذكرة (عادية أو شاملة للفعاليات) وتاريخ الزيارة (أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع).

خطوات حجز التذاكر عبر منصة وي بوك (WeBook)

لضمان تجربتكم وحصولكم على تذاكركم بسهولة، يتم الحجز بشكل رئيسي عن طريق منصة وي بوك (WeBook)، وهي المنصة الرسمية لفعاليات موسم الرياض، إليك الخطوات الأساسية للحجز:

زيارة منصة وي بوك: افتح المتصفح وتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة وي بوك (WeBook) أو استخدم تطبيق المنصة.

في خانة البحث، ابحث عن “تذاكر بوليفارد وورلد” واضغط على حجز التذاكر.

من خلال التقويم المتوفر، اختر اليوم الذي ترغب فيه بزيارة بوليفارد وورلد.

قم بتحديد نوع التذكرة التي ترغب بها (مثل: تذكرة دخول عام، تذكرة شاملة للفعاليات، وعدد التذاكر المطلوبة.

بعد ذلك اتبع الإجراءات لإدخال بيانات الدفع اللازمة وإتمام عملية الشراء.

وبعد تأكيد الدفع، ستستلم التذاكر الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو داخل حسابك في المنصة، قم بحفظها جيداً لتقديمها عند بوابة الدخول.