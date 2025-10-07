موعد ورابط حجز تذاكر دخول بوليفارد وورلد في الرياض 2025 عبر منصة وي بوك

كشف المستشار تركي آل الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي “X”، عن موعد انطلاق فعاليات منطقة بوليفارد وورلد، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وتضم بوليفارد وورلد هذا العام 24 منطقة و40 تجربة و 350 مطعم وأكثر من 1600 متجر، وفي السطور التالية نستعرض معكم متابعي موقع كلمة، موعد الدخول وسعر التذاكر وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني عبر منصة وي بوك الإلكترونية.

موعد الدخول وسعر التذاكر

تنطلق فعاليات بوليفارد وورلد بشكل رسمي يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، ويتم دخول المنطقة يوميا من الساعة 04.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية حتى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل، كما وتم طرح التذاكر عبر منصة وي بوك وتبدأ أسعار التذاكر من 40.00 ريال سعودي، كما ويتم حجز التذاكر بشكل مسبق للدخول بها.

بوليفارد وورلد راجع 🔥

24 منطقة و40 تجربة و 350 مطعم وأكثر من 1600 متجر بانتظاركم 🌍❤️ الافتتاح يوم 11 أكتوبر 🗓️#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/Zoe6VZ3fOR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 6, 2025

خطوات حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد في الرياض بشكل إلكتروني، عبر منصة وي بوك الإلكترونية، وجاءت خطوات الحجز على النحو التالي.

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة وي بوك الإلكترونية.

الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة موسم الرياض 2025، ثم قم بالضغط على أيقونة فعاليات بوليفارد وورلد.

الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة احجز التذاكر، ثم قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

الخطوة الرابعة قم بتحديد عدد التذاكر واليوم المناسب.