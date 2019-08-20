موعد ومدة إجازة اليوم الوطني السعودي ال89

اليوم الوطني، هو يوماً وطنياً مهما لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ويتم الاحتفال به كل عام بتاريخ 23 سبتمبر، إحياءً لذكرى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود بتاريخ 17 جمادي الأولي عام 1351 هجرية، بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

موعد ومدة إجازة اليوم الوطني ال 89 بالمملكة العربية السعودية:-

يحتفل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية كل عام باليوم الوطني والذي يعد عيداً وطنياً لجميع المواطنين فى المملكة ففي هذا اليوم تم تأسيس المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال به يوم 23 سبتمبر، وهذا العام يوافق يوم 23 سبتمبر يوم الاثنين، ولهذا وردا ً على استفسار أحد المواطنين بالمملكة العربية السعودية في تغريدة له لموقع وزارة الخدمة المدنية حول موقف يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019، هل هو يوم عمل عادي أم يوم إجازة رسمية، وذلك لوقوعه بين يومي إجازة رسمية وهو يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019 ويوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، وجاء رد وزارة الخدمة المدنية سريعاً على هذا المواطن وهي الوزارة المسؤولة عن الوظائف الحكومية بالمملكة، بأن يوم الأحد أيضاً إجازة رسمية نظراً لوقوعه بين يومي إجازة رسمية، لأن يوم العمل في المملكة الواقع بين يومي إجازة رسمية يعد امتداداً للإجازة الرسمية.

وبهذا تكون إجازة اليوم الوطني ال 89 في المملكة العربية السعودية هذا العام وفقاً لما أكدت عليه وزارة الخدمة المدنية في ردها على المواطنين تبلغ 4 أيام تبدأ من يوم الجمعة 20 سبتمبر وحتى يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019.