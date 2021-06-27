موعد يوم عرفة هذا العام وخير الدعاء 1442

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض العشر الأوائل من شهر ذو الحجة بما فيها من ثواب وأجر عظيم، حيث يتوجه العديد من المسلمين من كل أنحاء العالم للبيت الحرام لأداء مناسك الحج وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والوقوف بجبل عرفة في التاسع عشر من شهر ذو الحجة هذا اليوم الذي شرفه الله وميزه بفضائل عديدة وينتظره المسلمون من العام إلي العام الآخر ويستحب فيه للمسلمين فيه كثرة الذكر والصلاة والصيام والدعاء لما فيه من ثواب وفضل عظيم من رب العالمين.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي يوم عرفة، وموعد يوم عرفة هذا العام، بالإضافة إلي فضائل ذلك يوم وكذلك أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة وخير الدعاء في هذا اليوم العظيم وغيرها من المعلومات.

يوم عرفة

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، وترجع سبب تسمية لوقف حجاج بيت الله الحرام علي جبل عرفة كأحد الطقوس وأركان الحج الأساسية، ويقع جبل عرفة في شرق مدينة مكة المكرمة وبالتحديد علي الطريق الذي يربط بينها وبين الطائف ويبعد الجبل عن مشعر منى بحوالي 10 كيلو مترات، وعن مزدلة بما يارب 6 كيلو متر، ويعتبر هو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام للوقوف إلي جبل عرفة بعد الخروج من منى مع أول خيوط للشمس في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة في كل عام .

متى يكون يوم عرفة

وفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم عرفة هذا العام يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، والذي قد يختلف باختلاف استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة الذي ستجريه السلطات السعودية يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة الجاري، وفيه يتوجه الحجاج للوقوف علي جبل عرفة كأحد أركان الحج حيث يتحقق الركن بالوقوف علي أي جزء من أجزاء الجبل سواء بالوقوف أو الركوب ولا يفسد الركن إلا الوقوف خارج حدوده المحددة.

فضائل يَوم عرفة

ميز الله سبحانه وتعالي يوم عرفة عن باقي أيام الأيام كما جاء في سنة النبي صلي الله عليه وسلم، ومن فضائل هذا اليوم ما يلي:

في يوم عرفة نزلت آية إكمال الدين وإتمام النعمة وهي: “: اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا”.

هو من أفضل أيام الله لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أفضل الايام يَوم عَرفة”.

صيام اليوم يكفر سنتين كما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم: ” صيام يَوم عَرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده” رواه مسلم.

فيه مغفرة للذنوب والعتق من النار كما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يَوم عَرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء”.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

من المفضل أن يتقرب المؤمن إلي الله عزوجل بأفضل الأعمال في يوم عرفة لنيل الثواب والأجر العظيم في هذا اليوم حيث يمكن للمسلم أن يتقرب إلي الله بالأعمال التالية:

الصيام في يوم عرفة، حيث أن صوم هذا اليوم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الباقية من صغائر الذنوب.

كثرة الذكر والدعاء لله عزوجل في هذا اليوم العظيم.

كثرة التكبير في يوم عرفة حيث يعد من الأمور المهمة التي يثاب عليها المؤمن كما ذكر العلماء أن التكبير مطلوب منه الكثير في يوم عرفة.

كثر الدعاء فينبغي علي المؤمن الدعاء بجد وإخلاص في يوم عرفة لأنه من الأيام العظيمة.

خير الدعاء في يوم عرفة

يستحب للمسلم أن يدعو بما يحلوا عليه في يوم عرفة استجابة لحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم حيث قال: ” خير الدعاء دعاء يَوم عَرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا غله غلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” .