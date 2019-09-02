موقع التسجيل في مسابقة الفاروق 2019 تحدي السباحة والفروسية والرماية

ننشر رابط التسجيل في مسابقة الفاروق 2019 للمشاركة في تحدي السباحة والفروسية والرماية وذلك بعدما أطلقت الهيئة العامة للترفية ودشنت رسميا “موقع مسابقة الفاروق”، ومسابقة الفاروق مبادرة جديدة من الهيئة العامة للترفية برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وتأتي تلك المسابقة المتميزة من وحي وصية الخليفة عمر بن الخطاب “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، وتأتي تلك المسابقة لإحياء الإهتمام بتلك الرياضات العربية الأصيلة والهامة.







رابط التسجيل في مسابقة الفاروق 2019 تحدي السباحة والرماية وركوب الخيل

أعلنت الهيئة العامة للترفية أن مجموع جوائز مسابقة الفاروق 2019 سوف يزيد عن نصف مليون ريال، تبدأ عمليات التسجيل في المسابقة لكل الراغبين خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2019، أي أن عمليات التسجيل بدأت بالفعل على الرابط:

رابط التسجيل في مسابقة الفاروق للسباحة والرماية والفروسية

تبدأ التصفيات والمرحلة الأولى من مسابقة الفاروق من يوم 16 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر 2019، على أن تكون النهائيات والعروض الحية للمتسابقين أمام لجنة التحكيم خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 25 نوفمبر 2019.







يوم إعلان الفائزين بجوائز مسابقة الفاروق للسباحة والرماية وركوب الخيل في اليوم الأخير من الموسم الأول لتلك المسابقة وهو يوم 25 نوفمبر 2019، من المرتقب أن تشهد أيام التسجيل في مسابقة الفاروق مشاركات كبيرة جدا، كما ستحظى المسابقة بنسب متابعة كبيرة جدا.